Wiregrass players named to ASWA All-State team

DOTHAN, Ala. (WTVY) - Over a dozen Wiregrass football players were named to the Alabama Sports Writers Association 2023 All-State high school football team.

Some of the players on this year’s team are Enterprise’s Andrew Purcell, Dothan’s Louis Snell, Eufaula’s Antron Mitchell, Carroll’s Peyton Plott and Houston Academy’s Rod Jackson.

Elba Tiger Alvin Henderson made first team along with Central-Phenix City’s Cam Coleman, Foley’s Perry Thompson, and Gulf Shores’ Ronnie Royal.

The All-State team is made from nominations from statewide coaches and is voted on by the ASWA committee.

Here are the full lists of this year’s All-State teams:

Class 7A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Andrew Alford, Central-Phenix City, Jr., 6-1, 185

RB: Derrick Butler, Davidson, Sr., 6-0, 190

RB: Kolton Nero, Foley, Sr., 5-11, 215

RB: Tyren Washington, Bob Jones, Sr., 5-10, 225

WR: Bryce Cain, Baker, Sr., 5-11, 170

WR: Cam Coleman, Central-Phenix City, Sr., 6-4, 190

WR: Perry Thompson, Foley, Sr., 6-4, 210

OL: Jalen Foster, Auburn, Sr., 6-1, 260

OL: Logan Joellenbeck, Foley, Sr., 6-6, 335

OL: Donovan Price, Hewitt-Trussville, Sr., 6-2, 230

OL: Mal Waldrep, Central-Phenix City, Jr., 6-5, 310

OL: KC Walters, Thompson, Sr., 6-1, 245

PK: Towns McGough, Auburn, Sr., 5-11, 175

Defense

DL: Jaylen Brown, James Clemens, Sr., 6-6, 240

DL: Isaia Faga, Central-Phenix City, Sr., 6-2, 290

DL: Caleb Pitts, Auburn, Jr., 6-4, 255

DL: Jordan Ross, Vestavia Hills, Sr., 6-5, 225

LB: Zo Martin, Florence, So., 5-10, 185

LB: Leland Normand, Baker, Sr., 6-0, 190

LB: John Robinson, Mary Montgomery, Sr., 5-11, 205

LB: Bradley Shaw, Hoover, Sr., 6-2, 210

DB: Anquon Fegans, Thompson, Jr., 6-2, 185

DB: Kaleb Harris, Thompson, Sr., 6-0, 195

DB: Rydarrius Morgan, Central-Phenix City, Sr., 6-0, 180

DB: Andrew Purcell, Enterprise, Jr., 5-11, 185

P: Roman Gagliano, Opelika, Sr., 6-4, 215

Athlete

John Paul Head, Vestavia Hills, Sr., 6-1, 210

Jared Hollins, Mary Montgomery, Sr., 6-4, 187

Josh Flowers, Baker, Sr., 6-3, 220

Peyton Floyd, Hewitt-Trussville, Sr., 5-11, 180

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Trent Seaborn, Thompson, Fr., 6-0, 175

RB: Gavin Fuqua, Austin, Jr., 5-10, 170

RB: Keion Dunlap, Enterprise, Sr., 6-1, 205

RB: Omar Mabson, Auburn, So., 5-9, 205

WR: Jonathan Bibbs, Spain Park, Sr., 6-2, 175

WR: Jadon Loving, Hewitt-Trussville, Sr., 5-11, 165

WR: Daylyn Upshaw, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 175

OL: Tafari Alcime, Bob Jones, Sr., 6-2, 250

OL: Caden Anderson, Enterprise, Sr., 6-3, 255

OL: Ben Appiah, Central-Phenix City, Sr., 6-2, 285

OL: Shaun Martin, Davidson, Sr., 6-4, 280

OL: Louis Snell, Dothan, Jr., 6-4, 310

PK: Reid Montgomery, Prattville, Sr., 6-2, 167

Defense

DL: Malik Autry, Opelika, Jr., 6-6, 260

DL: Tyrell Averhart, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 260

DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, So., 6-1, 220

DL: Fred Vili, Enterprise, Sr., 6-1, 255

LB: Tyler Hicks, Thompson, Sr., 6-0, 210

LB: Trent Hood, Central-Phenix City, Sr., 5-11, 225

LB: JT Hooten, Enterprise, Sr., 6-2, 210

LB: Ty Hudson, Auburn, Jr., 6-2, 215

DB: Ameyr Adams, Fairhope, Sr., 6-0, 188

DB: Riggs Dunn, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 180

DB: Jamar Moultrie, Hoover, Jr., 5-10, 170

DB: Jiquan Sanks, Central-Phenix City, Sr., 6-0, 175

P: John Alan McGuire, Thompson, Jr., 6-2, 195

Athlete

Ty Doughty, James Clemens, Jr., 5-9, 165

Ean Nation, Auburn, Sr., 5-10, 165

Jonah Winston, Hoover, So., 5-9, 145

Eric Winters, Enterprise, Jr., 6-3, 195

HONORABLE MENTION

QB: Brock Bradley, Spain Park, So., 6-0, 175

QB: Jacks McClung, Huntsville, Sr., 6-3, 180

RB: Nick Clark, Daphne, Sr., 5-9, 205

RB: Emerson Russell, Chelsea, Sr., 5-7, 155

WR: James Bolton, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 178

WR: Colben Landrew, Thompson, So., 6-5, 220

OL: Isaac Boulger, Tuscaloosa Co., Sr., 6-3, 265

OL: Kyle Thomas, Mary Montgomery, Jr., 6-2, 265

PK: Owen Simpson, Vestavia Hills, Jr., 6-0, 175

DL: Tyler Durant, Daphne, Sr., 6-4, 250

DL: Jalin Edwards, Grissom, Sr., 6-2, 235

LB: Jayden Davis, Thompson, Sr., 6-1, 215

LB: Jacob Watson, Vestavia Hills, Jr., 6-0, 225

DB: Ke’Aviyon Durry, Dothan, Sr., 5-11, 170

DB: Michael Igbinoghene, Hewitt-Trussville, Jr., 5-10, 175

P: Sims Bowman, Huntsville, Sr., 6-1, 180

ATH: Cole Porter, Grissom, Sr., 6-0, 180

COACH OF THE YEAR

Zach Golson, Mary Montgomery

Class 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: KJ Lacey, Saraland, Jr., 6-0, 175

RB: Cole Gamble, Mountain Brook, Sr., 6-1, 205

RB: Jordan Washington, Helena, Sr., 6-2, 212

RB: TJ Worthy, Gadsden City, Jr., 5-10, 175

WR: Mario Craver, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 165

WR: Malcolm Simmons, Benjamin Russell, Sr., 6-1, 180

WR: Ryan Williams, Saraland, Jr., 6-1, 175

OL: Watts Alexander, Mountain Brook, Sr., 6-4, 275

OL: Spencer Dowland, Athens, Jr., 6-5, 290

OL: Daylan Martin, Saraland, Sr., 6-4, 306

OL: Shaq McRoy, Clay-Chalkville, Sr., 6-9, 360

OL: William Sanders, Brookwood, Sr., 6-3, 290

PK: Conner Hughes, Fort Payne, Jr., 5-9, 150

Defense

DL: Malik Blocton, Pike Road, Sr., 6-4, 268

DL: Antonio Coleman, Saraland, Jr., 6-3, 280

DL: Jourdin Crawford, Parker, Jr., 6-3, 290

DL: Cole McConathy, Spanish Fort, Sr., 6-5, 235

LB: DJ Barber, Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 230

LB: Sterling Dixon, Spanish Fort, Sr., 6-3, 215

LB: Anthony Jones Jr., St. Paul’s, So., 6-4, 235

LB: Bobby Pruitt, Theodore, Sr., 6-3, 185

DB: TJ Banks, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 185

DB: Xavier Johnson, Muscle Shoals, Sr., 5-11, 170

DB: Dre Kirkpatrick Jr., Gadsden City, Sr., 6-0, 190

DB: Na’eem Offord, Parker, Jr., 6-2, 180

P: Humberto Rosales, McAdory, Sr., 6-2, 175

Athlete

Malik Brown, Center Point, Sr., 6-2, 235

Jaylen Mbakwe, Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 175

Demarcus Riddick, Chilton Co., Sr., 6-3, 225

Nick Sherman, Northridge, Sr., 6-2, 180

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Gabe Benton, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 215

RB: Terence Gaines Jr., Mortimer Jordan, Jr., 5-10, 185

RB: Jaquess Greene, Muscle Shoals, Jr., 6-0, 165

RB: Carlin Long, Lee-Huntsville, Sr., 6-0, 205

WR: Jamir Goodloe, Muscle Shoals, Sr., 6-1, 175

WR: Jamarcus Prince, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-3, 195

WR: JayShon Ridgle, Athens, Sr., 5-11, 200

OL: Scout Arp, Hartselle, Sr., 6-4, 285

OL: Jaxon Brooks, Homewood, Sr., 6-2, 275

OL: Asher Hale, St. Paul’s, Sr., 6-5, 305

OL: Brady Phillips, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 290

OL: Chandler Wilson, Spanish Fort, Sr., 6-4, 225

PK: Tucker Cornelius, Northridge, Sr., 6-2, 190

Defense

DL: Jeremiah Beaman, Parker, Sr., 6-4, 260

DL: Keenan Britt, Oxford, So., 6-2, 215

DL: Kevin Norwood, Theodore, Sr., 6-2, 305

DL: Avion Pickett, Clay-Chalkville, Sr., 6-2, 195

LB: Jamison Curtis, Saraland, Sr., 6-1, 210

LB: Carlos Ivy, Clay-Chalkville, Sr., 5-11, 220

LB: William Grier McDuffie, Mountain Brook, Sr., 6-2, 210

LB: AJ Quarles, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-1, 220

DB: Justin Godwin, Chilton Co., Jr., 5-11, 175

DB: Delvon Gulley, Saraland, Sr., 6-1, 175

DB: Jackson Sessions, Cullman, Sr., 6-1, 190

DB: Javontae Walton, Spanish Fort, Sr., 6-0, 192

P: Micheal Givihan, Woodlawn, Sr., 5-7, 147

Athlete

Ti Mims, Baldwin Co., Jr., 5-10, 165

Therman Deon Moore, Center Point, Jr., 6-0, 180

TJ Wilson, Benjamin Russell, Jr., 5-7, 185

Cole Woods, Muscle Shoals, Sr., 6-0, 165

HONORABLE MENTION

QB: Brogan Gross, Athens, Jr., 5-11, 175

QB: Mason Mims, Oxford, Jr., 6-3, 203

RB: Ri Fletcher, Hartselle, Sr., 5-9, 170

RB: Shamarion Landrum, Buckhorn, Jr., 6-1, 195

WR: Coleman Maldonado, Mortimer Jordan, Sr., 5-11, 180

WR: Laquenton Underwood, Carver-Montgomery, Sr., 5-7, 170

OL: Clark Barker, Wetumpka, Sr., 6-2, 290

OL: Nathan Sayle, Buckhorn, Sr., 6-3, 295

PK: Drew Ginsberg, St. Paul’s, Jr., 5-10, 160

DL: Jerrell Brasher, Gadsden City, Sr., 6-3, 270

DL: Luke Dickinson, Briarwood, Sr., 6-1, 225

LB: Demarion Caffey, Chilton Co., Sr., 5-11, 215

LB: Nate Thomason, Helena, Sr., 6-2, 215

DB: Will Felton, Pelham, Sr., 6-2, 220

DB: Kobe Johnson, Baldwin Co., Jr., 5-9, 175

P: None.

ATH: Jordan King, Pike Road, Jr., 5-8, 152

ATH: Dax Varnadore, Fort Payne, Jr., 6-0, 195

COACH OF THE YEAR

Drew Gilmer, Clay-Chalkville

Class 5A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Eric Handley, Pleasant Grove, Sr., 6-2, 205

RB: Cam Phinizee, Russellville, So., 5-11, 175

RB: Mason Teague, Southside-Gadsden, Sr., 5-10, 180

RB: Kolin Wilson, Gulf Shores, Jr., 5-8, 175

WR: Dalyn Jackson, Demopolis, Sr., 6-0, 195

WR: Antron Mitchell, Eufaula, Sr., 6-1, 190

WR: Clarence Taylor, Pleasant Grove, Jr., 6-0, 160

OL: Micah DeBose, Vigor, Jr., 6-5, 300

OL: Benton Dunn, Charles Henderson, Sr., 6-2, 260

OL: Jordan Foy, Pleasant Grove, Sr., 6-5, 340

OL: Eli Long, Lawrence Co., Sr., 6-5, 305

OL: Nathan Pybus, Central-Clay Co., Sr., 6-3, 275

PK: Nik Peerson, Charles Henderson, Sr., 6-0, 150

Defense

DL: Zion Grady, Charles Henderson, Jr., 6-3, 230

DL: Kavion Henderson, Leeds, Sr., 6-3, 258

DL: Kingston Lowe, Gulf Shores, Sr., 6-1, 230

DL: Aiden Stewart, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 205

LB: Koby Johnson, Central-Clay Co., Sr., 5-10, 180

LB: Brandon Purifoy, Vigor, Sr., 5-9, 183

LB: QB Reese, Ramsay, Sr., 6-0, 212

LB: Zane Smith, Moody, Sr., 6-2, 215

DB: Cam Dooley, Valley, Sr., 6-3, 195

DB: Ty Goodwill, Faith Academy, Sr., 6-3, 189

DB: Braden Jackson, Gulf Shores, Sr., 6-1, 185

DB: Cam Wormley, Pleasant Grove, Jr., 5-9, 165

P: Seth Cooper, Sardis, Jr., 6-2, 240

Athlete

Jy’won Boyd, Charles Henderson, Sr., 5-11, 185

Caleb Dozier, Headland, Sr., 6-3, 230

Jerrian Graham, Vigor, Sr., 6-3, 190

Ronnie Royal, Gulf Shores, Sr., 5-10, 180

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Carson McFadden, John Carroll, Sr., 6-0, 188

RB: LaDamion Boyd, Central-Clay Co., Jr., 5-11, 180

RB: Bryce Dowdlan, B.C. Rain, Sr., 5-7, 190

RB: Keishawn Rowser, Demopolis, Jr., 6-0, 198

WR: KD Barnes, Moody, Sr., 6-1, 185

WR: Peyton Plott, Carroll-Ozark, Jr., 5-9, 155

WR: Brandon Thomas, Valley, Sr., 6-6, 210

OL: Hayden Breal, UMS-Wright, Sr., 6-2, 287

OL: Jamin Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-5, 300

OL: Mason Hiller, Beauregard, Sr., 6-3, 293

OL: Carde Smith, Williamson, Jr., 6-6, 300

OL: Tony Zinnerman, Demopolis, Jr., 5-9, 268

PK: Will Langston, Gulf Shores, Sr., 5-9, 160

Defense

DL: Chris Burge, Leeds, Sr., 6-2, 244

DL: Matthew James, Russellville, Sr., 5-10, 230

DL: Cam Mallory, Moody, So., 6-2, 270

DL: Demarcus Wynn, Ramsay, Sr., 6-0, 260

LB: Ellis McGaskin, Williamson, Fr., 6-1, 190

LB: EJ Havis, Guntersville, Sr., 6-1, 190

LB: Marquel Patterson, Ramsay, Jr., 5-9, 205

LB: Tytan Rich, Southside-Gadsden, Sr., 5-10, 195

DB: Toney Coleman, Eufaula, Sr., 6-2, 190

DB: Taijh Overton, Williamson, Jr., 6-2, 185

DB: Jacori Stabler, Faith Academy, Sr., 6-0, 184

DB: Tamarcus Threatt, Carver-Birmingham, Sr., 5-9, 170

P: Kaleb Goff, Moody, Jr., 5-11, 200

Athlete

Justin Adams, Citronelle, Sr., 5-11, 170

Joe Lott, UMS-Wright, Sr., 6-3, 190

Tremell Washington, Ramsay, Jr., 5-9, 160

Anthony Young, Wenonah, Sr., 6-1, 180

HONORABLE MENTION

QB: Charlie Johnston, Moody, Jr., 6-5, 190

QB: Amari Yelding, B.C. Rain, Sr., 6-0, 190

RB: Carlos Benjamin Jr., Vigor, Jr., 5-9, 180

RB: Jake Harper, Fairview, So., 6-0, 185

WR: Zach Archer, John Carroll, Sr., 5-9, 175

WR: JeDan Gilbert, Fairfield, Sr., 6-2, 180

OL: Royce Baucom, Guntersville, Sr., 6-4, 300

OL: Eric Gonzalez, Fairview, Sr., 5-11, 215

PK: Cleat Forrest, Alexandria, Jr., 5-8, 140

DL: Otto Brewer, Gulf Shores, Sr., 6-3, 240

DL: Devin Whitsett, Vigor, So., 6-3, 215

LB: Malachi Duncan, Russellville, Sr., 5-11, 180

LB: Logan Silva, Arab, Sr., 6-2, 210

DB: Eli Holliman, Shelby Co., Jr., 6-2, 180

DB: Jermaine McCree, Williamson, So., 5-11, 170

P: Jaxson Gaither, Beauregard, Jr., 5-9, 162

ATH: Lakeith Person, Carroll-Ozark, Sr., 5-9, 170

ATH: Jaeden Simmons, Faith Academy, Sr., 6-0, 182

COACH OF THE YEAR

Jake Ganus, Moody

Class 4A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Jim Ogle, Jacksonville, Sr., 6-3, 205

RB: Fluff Bothwell, Oneonta, Sr., 6-0, 218

RB: Jacob Cornejo, Cherokee Co., Sr., 6-0, 210

RB: Josh Griffin, Montgomery Catholic, Jr., 5-11, 200

WR: Brett Coleman, Haleyville, Sr., 6-3, 201

WR: Kydric Fisher, Jacksonville, Sr., 6-0, 180

WR: Ti’Airrius Mosley, West Morgan, Sr., 6-1, 170

OL: Jamarian Acklin, Deshler, Sr., 6-3, 295

OL: Melvin Carrillo, West Morgan, Sr., 5-9, 240

OL: Zack Gaylor, Cherokee Co., Sr., 6-2, 265

OL: Kol Petrey, Andalusia, Sr., 6-1, 260

OL: Aaron Taylor, Montgomery Catholic, Jr., 6-1, 250

PK: Jeramie Houston, Jackson, Sr., 6-0, 240

Defense

DL: Tae Diamond, Cherokee Co., Jr., 5-10, 225

DL: Landen Marshall, Andalusia, Sr., 6-2, 280

DL: Xavier Rhine, Bibb Co., Jr., 6-1, 200

DL: KJ Washington, Montgomery Catholic, Jr., 6-2, 230

LB: Tristan Brown, Cherokee Co., Jr., 5-11, 195

LB: Shamarvion Mosley, West Morgan, Sr., 6-2, 200

LB: Joseph Phillips, BTW-Tuskegee, Sr., 6-3, 235

LB: Jon Welch, Sipsey Valley, Sr., 6-2, 220

DB: Elijah Hall Jr., BTW-Tuskegee, Sr., 5-11, 180

DB: Jayden Lewis, Anniston, Sr., 6-0, 175

DB: Jotavion Pierce, Montgomery Catholic, Jr., 6-3, 190

DB: Christopher Williams, T.R. Miller, Sr., 5-11, 150

P: Brodie Dunlap, Corner, Sr., 6-4, 230

Athlete

Jalen Fletcher, West Morgan, Sr., 5-7, 170

Noah Gregg, Brooks, Sr., 6-3, 180

Caleb McCreary, Montgomery Catholic, Sr., 5-11, 185

Brandon Musch, Westminster-Huntsville, Sr., 5-9, 185

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Braxton Peters, West Morgan, Sr., 6-2, 190

RB: Hunter Palmer, Central-Florence, Jr., 5-9, 170

RB: EJ Crowell, Jackson, Fr., 5-11, 203

RB: Elijah Goss, Handley, Sr., 5-8, 171

WR: Wyatt Bailey, Sipsey Valley, Sr., 5-11, 175

WR: Davis Dare, American Christian, Sr., 5-8, 170

WR: Derrick Vinson, Montgomery Academy, Jr., 6-4, 190

OL: Pate Pass, Oneonta, So., 6-4, 235

OL: Graham Uter, Bayside Academy, Sr., 6-5, 295

OL: Carson Wheeler, Brooks, Sr., 6-3, 290

OL: Nylun Williams, Jackson, Jr., 6-2, 265

OL: Kaden Willis, Corner, Sr., 5-10, 225

PK: John Ducar, Jacksonville, So., 5-11, 170

Defense

DL: Tristen Abrams, Satsuma, Sr., 5-11, 236

DL: Charlie Adams, Montevallo, Sr., 6-0, 245

DL: Cam Pritchett, Jackson, Sr., 6-0, 285

DL: Garrett Sanford, Montgomery Catholic, Jr., 6-4, 230

LB: Myles Khatri, Montgomery Catholic, So., 5-11, 205

LB: Amajah Williams, Handley, Sr., 5-10, 230

LB: Charlie Wright, Jacksonville, Sr., 5-10, 190

LB: Matthew Yafondo, Fultondale, Sr., 6-0, 215

DB: Jace Boyd, Corner, Sr., 6-2, 185

DB: Marquez Daniels, BTW-Tuskegee, So., 6-4, 175

DB: QJ Steele, Jackson, Sr., 5-11, 185

DB: Jace Turner, Cherokee Co., Sr., 6-0, 185

P: Ryan Hanks, Priceville, Sr., 6-1, 205

Athlete

Takyi Askew, T.R. Miller, Sr., 6-2, 170

Garrett Burrough, Brooks, Jr., 6-0, 175

Kesean Pryor, Dora, Sr., 6-2, 215

Luke Songy, St. John Paul II, Sr., 5-10, 185

HONORABLE MENTION

QB: Lance Cormier, Sipsey Valley, Jr., 6-1, 175

QB: Gunner Rivers, St. Michael, Fr., 6-3, 175

RB: Blitz Clemons, Priceville, Sr., 5-6, 150

RB: Amare Edmondson, Munford, Jr., 5-6, 175

WR: Keeyun Chapman, Jackson, So., 6-4, 210

WR: Brody Jones, St. Michael, So., 5-9, 150

OL: J.R. Jernigan, T.R. Miller, Jr., 6-4, 250

OL: Riley McGehee, New Hope, So., 6-6, 280

PK: Tyler Greges, St. John Paul II, Sr., 6-2, 215

DL: Jaden Gordon, Fultondale, Jr., 6-3, 190

LB: CJ Brown, Corner, So., 5-10, 185

LB: Billy Neill, Bayside Academy, So., 6-0, 185

DB: Josh Williams, Dora, Sr., 6-0, 200

DB: Rickie Williams, Montgomery Catholic, Jr., 5-10, 175

P: Parker Cook, Montgomery Academy, Sr., 6-1, 165

ATH: Landon Duckworth, Jackson, So., 6-3, 215

ATH: Collin Pate, Oak Grove, Sr., 6-2, 190

COACH OF THE YEAR

Lawrence O’Neal, BTW-Tuskegee

Class 3A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: KJ Jackson, St. James, Sr., 6-3, 215

RB: Ken Cherry, Madison Academy, Sr., 5-10, 190

RB: Jax Fillmore, Flomaton, Sr., 5-9, 180

RB: Aiden Parham, Sylvania, Jr., 6-1, 190

WR: Webber McClinton, Trinity, Sr., 6-0, 171

WR: Michael Moore, Mobile Christian, Sr., 5-9, 166

WR: Jackson Reece, Madison Academy, Sr., 6-0, 185

OL: Reese Baker, Madison Academy, Sr., 6-4, 280

OL: Bo Cagle, Mobile Christian, Jr., 6-3, 302

OL: Diego Camboia, Mobile Christian, Sr., 6-5, 297

OL: Ashdon Cooley, Sylvania, Sr., 5-10, 220

OL: Connor Tilley, Gordo, Sr., 6-1, 290

PK: Carter Lewis, Mobile Christian, So., 5-9, 167

Defense

DL: Grant Austin, J.B. Pennington, Sr., 5-11, 200

DL: Floyd Boucard, Mobile Christian, Jr., 6-3, 291

DL: Jaxon Colvin, Geraldine, Sr., 6-4, 238

DL: Chance Murphy, Piedmont, Sr., 6-2, 230

LB: Kentonio Kelly Jr., Mobile Christian, Jr., 6-0, 201

LB: Luke Rhinehart, Piedmont, Sr., 5-10, 185

LB: AJ Rice, Madison Academy, Jr., 6-2, 234

LB: Ace Thompson, Thomasville, Sr., 6-0, 170

DB: Parker Black, Straughn, Sr., 6-2, 170

DB: Xavier Boswell, Trinity, Jr., 6-2, 158

DB: Tanner Caudle, Mars Hill Bible, Jr., 6-2, 171

DB: Avion Willis, Randolph Co., Sr., 6-3, 185

P: Braxton Berrey, St. James, Sr., 5-11, 170

Athlete

Jayden Gilbert, Clements, Sr., 5-10, 185

Carlos Mann, Geraldine, Sr., 5-9, 170

Derick Smith, Southside-Selma, Jr., 6-3, 195

Ethan Wilder, Gordo, Sr., 6-0, 190

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Damien Gatson, Mobile Christian, Jr., 6-1, 191

RB: PJ Brown, Mobile Christian, So., 5-9, 158

RB: DeCorian Cowan, Thomasville, Sr., 5-9, 195

RB: Maurice Winston, Randolph Co., So., 5-9, 165

WR: Rod Jackson, Houston Academy, Sr., 6-2, 175

WR: Tabor Offord, St. James, Jr., 6-0, 165

WR: Erick Smith, Southside-Selma, Jr., 6-4, 195

OL: Gage Blanton, Oakman, Sr., 6-4, 285

OL: Aiden Brown, Westbrook Christian, Sr., 6-0, 250

OL: Ethan Carroll, Walter Wellborn, Jr., 6-1, 213

OL: Jayse Cook, Geraldine, Sr., 6-4, 240

OL: John David Mason, Lauderdale Co., Sr., 5-10, 220

PK: Reed Maloof, Beulah, Jr., 5-10, 175

Defense

DL: Tristan Chappell, Randolph Co., So., 6-1, 285

DL: Micah Christensen, Lauderdale Co., Sr., 6-0, 205

DL: Joe Garcia, Geraldine, Jr., 5-10, 215

DL: Jordan Lazenby, Excel, Sr., 6-0, 240

LB: Trace Cagle, Oakman, Jr., 5-11, 200

LB: Jace Hathcock, Gordo, Sr., 5-9, 185

LB: Coleman Till, Trinity, Sr., 6-0, 190

LB: Shadarius Toodle, Cottage Hill, So., 6-3, 215

DB: Kaden Gooden, Weaver, Jr., 5-10, 160

DB: Colson Love, Providence Christian, So., 5-9, 150

DB: Anderson Morgan, Hokes Bluff, Jr., 5-10, 165

DB: Hollis Strawbridge, Fayette Co., Sr., 6-0, 165

P: Jesse Amos, J.B. Pennington, Jr., 6-4, 200

Athlete

Griffin Hanson, Mars Hill Bible, Sr., 5-10, 166

Kadyn Mitchell, Houston Academy, Jr., 6-0, 190

Omarion Pinckney, Daleville, Sr., 6-1, 185

Shadrick Toodle, Cottage Hill, Sr., 6-4, 195

HONORABLE MENTION

QB: MJ Reese, Southside-Selma, Sr., 5-11, 180

RB: Ross Sanders, Trinity, Sr., 5-11, 180

RB: Jabari Williams, Walter Wellborn, So., 5-8, 155

WR: D’Angelo Bankhead, Winfield, Sr., 5-9, 175

WR: Ishmael Bethel, Piedmont, Jr., 6-3, 165

OL: Joe Lee, W.S. Neal, Jr., 5-10, 300

PK: None.

DL: Miles Adams, Flomaton, Sr., 6-5, 280

DL: Jordan Sanford, Northside Methodist, Jr., 5-10, 210

LB: Bronson Dubose, Beulah, Sr., 5-9, 195

LB: Jonathan Marquez, J.B. Pennington, Jr., 5-10, 175

DB: Carter Hodges, W.S. Neal, Sr., 6-1, 190

ATH: Josiah Coover, J.B. Pennington, Jr., 6-1, 175

ATH: Diwonne Williams, Pike Co., Jr., 6-1, 220

COACH OF THE YEAR

Ronnie Cottrell, Mobile Christian

Class 2A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Preston Lancaster, Tuscaloosa Academy, Jr., 6-1, 205

RB: Logan Anderson, Fyffe, Jr., 6-3, 210

RB: Kamore Harris, B.B. Comer, Sr., 6-2, 248

RB: Arthur Woods, Reeltown, Sr., 5-8, 165

WR: Mills Powell, Tuscaloosa Academy, Sr., 5-11, 170

WR: Skylar Townsend, Tanner, Sr., 6-3, 170

WR: KeAnthony Wilder, Aliceville, Sr., 6-0, 165

OL: Bowman Brumbeloe, Reeltown, Jr., 6-2, 300

OL: Lane Duett, Highland Home, Sr., 6-2, 225

OL: JD Martin, Pisgah, Sr., 6-0, 245

OL: Tucker Wilks, Fyffe, Jr., 6-0, 235

OL: Chris Wilson, B.B. Comer, Sr., 6-4, 230

PK: Brylee Cash, Ranburne, Fr., 5-8, 160

Defense

DL: JJ Boatright, Locust Fork, Sr., 6-2, 195

DL: Sam Garner, Tuscaloosa Academy, Sr., 5-10, 220

DL: Ethan Henson, Clarke Co., Jr., 6-0, 190

DL: CJ May, Highland Home, Jr., 6-4, 230

LB: Ford Beeker, Tuscaloosa Academy, Jr., 6-0, 205

LB: JJ Faulk, Highland Home, Jr., 6-3, 225

LB: Grayson Gulde, Vincent, Jr., 5-9, 190

LB: Simon Hicks, Fyffe, Jr., 5-10, 210

DB: Brice McKenzie, Highland Home, Sr., 5-10, 205

DB: Ian Senn, Ariton, Sr., 6-1, 165

DB: Richard Weed, B.B. Comer, Jr., 5-5, 130

DB: Jarrod Williams, Southeastern-Blount, Sr., 5-9, 175

P: Wesley Ownby, Sulligent, Sr., 6-2, 210

Athlete

A.J. Ezell, Clarke Co., Sr., 5-10, 185

Tae Martin, Reeltown, Jr., 5-11, 165

Karl Parham, Tanner, Sr., 5-10, 160

Wyatt Prado, Lexington, Sr., 5-10, 160

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Dylan Embry, Locust Fork, Jr., 5-11, 175

RB: Jordan Godsey, Lamar Co., Sr., 6-0, 205

RB: AJ Lowe, Sulligent, Jr., 6-0, 200

RB: Jamauri McClure, Goshen, Sr., 5-10, 185

WR: Tyler Chaney, Highland Home, Jr., 5-9, 175

WR: Austin Stutts, Sheffield, Sr., 5-9, 170

WR: Kenyon Suggs, Hatton, Jr., 5-10, 155

OL: Kain Campbell, Cottonwood, Jr., 6-2, 265

OL: Zach Gable, Vincent, Sr., 6-1, 230

OL: Jamarion Govan, Ariton, Sr., 6-1, 290

OL: Jamari Malone, Tanner, Sr., 6-2, 300

OL: Kyler Watson, Red Bay, Sr., 6-2, 220

Defense

DL: Connor Crump, Pleasant Valley, Sr., 5-9, 290

DL: Hayden Dotson, Clarke Co., So., 6-1, 185

DL: Shayla Hill, Greene Co., Jr., 6-2, 317

DL: Darrell Howard, Tanner, Sr., 6-0, 285

LB: Landon Chandler, Goshen, Jr., 5-9, 180

LB: K.C. Hale, Tanner, Sr., 5-8, 175

LB: Tanner Johnston, Ariton, Sr., 5-9, 175

LB: Nadarious Morgan, Lanett, So., 6-2, 195

DB: Devin Harvey, B.B. Comer, Sr., 6-3, 205

DB: Landon Keith, Locust Fork, Jr., 5-11, 180

DB: Zairiyon Long, Hatton, So., 6-0, 165

DB: Kaden Tuttle, Isabella, So., 5-10, 155

P: Demetrius Brown, Reeltown, Jr., 6-0, 200

Athlete

Mason Burkhardt, Wicksburg, So., 6-1, 185

Kaide Garrett, Ranburne, Sr., 5-9, 185

Tasean Love, Hatton, So., 5-9, 170

Grayson McManus, Thorsby, Jr., 6-0, 180

Mason Stuart, Zion Chapel, Sr., 5-11, 205

HONORABLE MENTION

QB: Mason Holcomb, Pisgah, Sr., 6-0, 180

RB: Coden Cummings, Thorsby, Sr., 6-3, 170

RB: Quintavious Rogers, Collinsville, So., 6-0, 165

WR: Sydrus Gilmore, Chickasaw, So., 6-1, 155

WR: Tyquan Simon, Aliceville, Sr., 6-3, 225

OL: Kingston Gooden, Lanett, So., 6-1, 250

OL: Finn Henderson, Reeltown, Jr., 6-3, 190

DL: Marvin Brooks, Chickasaw, Jr., 6-5, 280

DL: Noah McMinn, Isabella, Jr., 5-8, 150

LB: Brayden Benbow, Zion Chapel, So., 5-11, 175

LB: Brooks Bozeman, Sulligent, Jr., 6-1, 205

DB: Haigen Gann, Sulligent, Jr., 6-2, 185

DB: Noah Lemay, Lexington, Jr., 5-11, 160

ATH: Byron Lane, Lexington, Sr., 5-10, 195

COACH OF THE YEAR

Billy Adams, Locust Fork

Class 1A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Brayden Huebner, Leroy, Sr., 6-0, 177

RB: Savarius Evans, Decatur Heritage, Fr., 5-10, 205

RB: Alvin Henderson, Elba, Jr., 5-10, 185

RB: Jaquez Wilkes, Wadley, So., 6-4, 219

WR: Eli Adams, Millry, Sr., 5-6, 160

WR: Santonio Jones Jr, Pickens Co., Sr., 5-9, 165

WR: Cooper Layton, Brantley, Jr., 6-0, 180

OL: Nate Finch, Pickens Co., Jr., 6-1, 285

OL: Rob Moseley, Leroy, Sr., 5-11, 258

OL: Romeo Presseley, Brantley, Sr., 5-10, 250

OL: Jamal Siler, Elba, Sr., 6-4, 285

OL: Ryan Talley, Lynn, Sr., 5-9, 219

PK: Alex Wisecup, Elba, Sr., 5-7, 150

Defense

DL: Jayson Dixon, Sweet Water, Sr., 6-2, 230

DL: Cade Mickler, Coosa Christian, So., 6-1, 190

DL: Tim Parnell, Leroy, So., 5-10, 200

DL: Jamari Payne, Loachapoka, Sr., 6-3, 265

LB: Cayden Adkins, Elba, Jr., 6-1, 235

LB: Fred Curry, Georgiana, Jr., 5-10, 195

LB: Clete O’Bryant, Coosa Christian, Jr., 5-10, 165

LB: Korbit Sommerville, Pickens Co., Sr., 5-10, 195

DB: Jason Byrd, Leroy, Jr., 5-8, 170

DB: Cameron Gray, Elba, Sr., 6-0, 160

DB: Grayson Malone, Coosa Christian, So., 5-11, 150

DB: Johnathan Wilson, Maplesville, Sr., 6-1, 170

P: Jed Wilkins, Addison, Jr., 6-3, 195

Athlete

Roderick Brown, Linden, Sr., 5-11, 205

Rayshon Coleman, Florala, Jr., 6-0, 180

Daylon Edmunds, Millry, Jr., 6-0, 180

Cale Tittle, Lynn, Sr., 6-0, 210

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Blaise Vickery, Hackleburg, Jr., 6-0, 200

RB: Jeremiah Darlington, Loachapoka, Sr., 5-9, 160

RB: Timothy Keeton, Hubbertville, Jr., 6-0, 175

RB: Cortavion Lynch, Wadley, So., 5-9, 172

WR: Aidan Abbott, Maplesville, So., 6-2, 195

WR: Logan Madison, Lynn, Sr., 5-10, 150

WR: Elijah McMeans, Florala, Jr., 6-2, 165

OL: Jacob Belcher, Decatur Heritage, Sr., 6-1, 245

OL: Willie Conner, Linden, Jr., 6-1, 315

OL: Kaleb Mitchell, Elba, Sr., 6-2, 275

OL: Jackson Shelton, South Lamar, Sr., 6-2, 235

OL: Ethan Webb, Valley Head, Sr., 6-2, 215

PK: Carter Dillingham, Cedar Bluff, Sr., 6-0, 200

Defense

DL: Rozowicz Cunningham Jr., Pickens Co., Sr., 5-10, 215

DL: Wesley Mcilwain, Millry, Jr., 6-1, 190

DL: Braylen Roberts, Lynn, Jr., 6-4, 230

DL: Carson Webb, Cedar Bluff, Sr., 5-10, 180

LB: Landon Doggette, Millry, Jr., 6-3, 185

LB: Dylan Germany, Decatur Heritage, Jr., 6-1, 175

LB: Cam Miles, Georgiana, Sr., 5-11, 185

LB: Sawyer Sullivan, Leroy, So., 5-11, 190

DB: Jaylen Manuel, Millry, Sr., 6-1, 180

DB: Chapel Pope, Spring Garden, Sr., 5-10, 175

DB: Jaquan Reeder, Hackleburg, Jr., 5-10, 150

DB: Kareem Rembert, Linden, So., 5-9, 160

Athlete

Keilyn Edwards, Linden, So., 5-9, 160

Malik Howell, Leroy, Sr., 5-11, 178

Marques Payton, Georgiana, Sr., 6-1, 205

Jaquan Scott, Leroy, Sr., 6-2, 190

John Welsh, Spring Garden, Jr., 6-2, 195

HONORABLE MENTION

QB: Sam Peek, Woodville, Sr., 6-2, 205

RB: Colby Tew, Kinston, Jr., 6-1, 170

WR: Eli Motes, Coosa Christian, Jr., 6-3, 200

OL: Holt Hendry, Millry, Jr., 6-1, 220

PK: None.

DL: Devin Cohen, Pickens Co., Sr., 6-0, 205

DL: Garrett Pennington, Hackleburg, Jr., 5-9, 220

LB: Preston Nippers, Shoals Christian, Jr., 5-10, 160

LB: Jarius Sanders, Keith, Sr., 6-3, 190

DB: Braylan McMullan, Waterloo, Jr., 5-9, 125

DB: Kaveon Miles, Georgiana, Jr., 6-2, 165

P: None.

ATH: Jacquese Abner, Georgiana, Sr., 5-8, 165

COACH OF THE YEAR

Chan Lowe, Leroy

